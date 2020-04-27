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В Украине на Пасху и в поминальные дни на кладбища пошли только 13 тысяч человек, тогда как в прошлые годы количество посетителей достигало 5-7 миллионов.
Об этом шла речь на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, передаёт пресс-служба Офиса Президента.
Отмечается, что украинцы ответственно отнеслись к карантину и в большинстве своём соблюдают ограничения.
— На совещании стало понятно, что украинцы очень ответственно относятся к карантину — как на католическую и православную Пасху, так и в поминальные дни большинство из них прислушались к призывам соблюдать ограничения. По данным Министерства развития общин и территорий Украины, в этом году пока только 13 000 человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 миллионам, - говорится в сообщении.
Отметим, что во вторник второй недели после Пасхи, в 2020 году 28 апреля, отмечается день поминовения усопших.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области во время поминальных дней будут работать усиленные патрули полиции.
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что во время поминальных дней городские кладбища будут закрыты.
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В Украине на Пасху и в поминальные дни на кладбища пошли только 13 тысяч человек, тогда как в прошлые годы количество посетителей достигало 5-7 миллионов.
Об этом шла речь на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, передаёт пресс-служба Офиса Президента.
Отмечается, что украинцы ответственно отнеслись к карантину и в большинстве своём соблюдают ограничения.
— На совещании стало понятно, что украинцы очень ответственно относятся к карантину — как на католическую и православную Пасху, так и в поминальные дни большинство из них прислушались к призывам соблюдать ограничения. По данным Министерства развития общин и территорий Украины, в этом году пока только 13 000 человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 миллионам, - говорится в сообщении.
Отметим, что во вторник второй недели после Пасхи, в 2020 году 28 апреля, отмечается день поминовения усопших.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области во время поминальных дней будут работать усиленные патрули полиции.
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что во время поминальных дней городские кладбища будут закрыты.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов