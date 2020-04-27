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Украинские пограничники задержали гражданина Франции, который пытался незаконно попасть в Украину с Польши.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Так, утром, 26 апреля, мужчину, который пытался незаконно попасть из Польши в Украину задержали польские пограничники, правоохранител выписали французу штраф.
— Спустя два часа настырный француз поплыл в Украину через реку Западный Буг. На берегу мокрого француза встретили пограничники Луцкого отряда, которые и завершили его увлекательное путешествие. По словам правонарушителя, Украина и Польша были только началом в его длинного путешествия, ведь турист планировал добраться до Владивостока, - сказано в сообщении.
На гражданина Франции составили админпротоколы за нарушение государственной границы и пограничного режима, после чего вернули в Польшу.
Напомним, на Закарпатье несколько вьетнамцев пытались перейти границу, маскируясь под диких животных.
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Украинские пограничники задержали гражданина Франции, который пытался незаконно попасть в Украину с Польши.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Так, утром, 26 апреля, мужчину, который пытался незаконно попасть из Польши в Украину задержали польские пограничники, правоохранител выписали французу штраф.
— Спустя два часа настырный француз поплыл в Украину через реку Западный Буг. На берегу мокрого француза встретили пограничники Луцкого отряда, которые и завершили его увлекательное путешествие. По словам правонарушителя, Украина и Польша были только началом в его длинного путешествия, ведь турист планировал добраться до Владивостока, - сказано в сообщении.
На гражданина Франции составили админпротоколы за нарушение государственной границы и пограничного режима, после чего вернули в Польшу.
Напомним, на Закарпатье несколько вьетнамцев пытались перейти границу, маскируясь под диких животных.