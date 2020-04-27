Часть украинцев, считающих карантин необходимой мерой в период пандемии коронавируса, снизилась с 72% до 54%.

Об этом свидетельствуют результаты роллингового опроса, проведенного компанией «Research & Branding Group» в рамках проекта «Рубикон», передаёт Интерфакс-Украина.

В обнародованном в понедельник отчете по итогам четвертой волны опроса (в период с 18 по 24 апреля 2020 года) также сообщается, что 76% опрошенных в целом поддерживают решение о продлении карантина до 12 мая, однако 42% подчеркивают, что не готовы к более длительным ограничениям.

Доля тех, кто боится заболеть сам или волнуется за близких, также упала - с 40% до 29%.

По сравнению с предыдущей волной (11-17 апреля 2020 года) было зафиксировано значительное снижение частоты упоминаний респондентами использования таких мер безопасности, как переход на удаленный режим работы (с 21% до 16%), отказ от использования общественного транспорта (с 56% до 49%), отказ покидать дом без надобности (с 76% до 71%), дезинфекция поверхностей (с 66% до 59%), частое проветривание помещений (с 65% до 56%) и снижение частоты посещения магазинов (с 64% до 56%).

Количество украинцев, не имеющих сбережений, за период карантина выросло с 39% до 47%; при этом 51% опрошенных отметили снижение уровня доходов семьи, а 13% заявили, что испытывают сложности со своевременной уплатой счетов за жилищно-коммунальные услуги, мобильную связь и т.д.

Число граждан, испытывающих тревогу, снизилось с 38% до 31%, в то время как количество тех, кто испытывает надежду в текущей ситуации, выросло с 33% до 38%.

Оценивая ближайшее будущее, 59% заявили, что пик ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в Украине ещё впереди. Оценивают текущий период как худшую часть кризиса 11% опрошенных.

«Рубикон» - CATI-опрос ролингового формата. Объем выборочной совокупности составил 1400 респондентов. Ожидаемая средняя ошибка выборки при доверительной вероятности 0,95 составляет 3,5%. Первая волна опроса была проведена в период с 28 марта по 3 апреля 2020 года.

Напомним, что в скором времени в Николаеве могут запустить работу продовольственных рынков.