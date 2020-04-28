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Провести Олимпийские игры в Токио в 2021 году будет сложно, если к тому времени не удастся разработать эффективную вакцину против COVID-19.
Об этом заявил глава Медицинской ассоциации Японии Еситакэ Екокура, передаёт Интерфакс-Украина.
— Я не говорю, должна или не должна Япония принимать Олимпийские игры. Я говорю, что будет трудно это сделать, - рассказал он на брифинге.
Чиновник также призвал японские власти обеспечить наращивание тестирования на предмет обнаружения коронавируса, без чего невозможно точно обозначить тенденцию к снижению числа инфицированных.
Токийские Олимпийские игры должны были состоятся в 2020 году, однако были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
В Японии по состоянию на вечер понедельника насчитывалось 14 тысяч 153 случая заражения коронавирусом при 385 случаях летального исхода.
Напомним, что Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) перенесла на 2022 год 18-й чемпионат мира, который должен был состоятся 6-15 августа 2021 года.
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Провести Олимпийские игры в Токио в 2021 году будет сложно, если к тому времени не удастся разработать эффективную вакцину против COVID-19.
Об этом заявил глава Медицинской ассоциации Японии Еситакэ Екокура, передаёт Интерфакс-Украина.
— Я не говорю, должна или не должна Япония принимать Олимпийские игры. Я говорю, что будет трудно это сделать, - рассказал он на брифинге.
Чиновник также призвал японские власти обеспечить наращивание тестирования на предмет обнаружения коронавируса, без чего невозможно точно обозначить тенденцию к снижению числа инфицированных.
Токийские Олимпийские игры должны были состоятся в 2020 году, однако были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
В Японии по состоянию на вечер понедельника насчитывалось 14 тысяч 153 случая заражения коронавирусом при 385 случаях летального исхода.
Напомним, что Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) перенесла на 2022 год 18-й чемпионат мира, который должен был состоятся 6-15 августа 2021 года.