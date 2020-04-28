В Украине можно будет избежать пика заболеваемости коронавирусом COVID-19 при условии соблюдения всех карантинных ограничений.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

— Все те меры, которые мы проводим с точки зрения борьбы с коронавирусной болезнью и введения карантина, я уверен, что если мы будем придерживаться тех рекомендаций и того плана, который разработан Министерством охраны здоровья и утвержден Правительством, мы сможем избежать пика, – сказал Максим Степанов.

Министр уточнил, что пик заболеваемости – это состояние, когда «медицинская система не в состоянии предоставлять помощь всем, кому она необходима».

— То есть начинается такая нагрузка на нее, что она просто не в состоянии принимать пациентов. Так вот, если мы будем придерживаться всех этих карантинных мер, я уверен, что пик маловероятен, – отметил Максим Степанов.

По его словам, в МОЗ анализируют, как выходят из карантина другие страны, и пытаются найти баланс.

— Я уверен, что ситуация полностью контролируема, и мы может избежать любого пика в том понимании, в котором я сказал, – добавил Максим Степанов.

Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 28 апреля зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.