Суд дал условно один год тюрьмы государственному исполнителю Южноукраинского городского отдела государственной исполнительной службы, из-за которого фактически остались без жилья мать с несовершеннолетним ребенком.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Отмечается, что госисполнитель, без разрешения органов опеки передал документы на продажу половины арестованной квартиры, в которой зарегистрирован несовершеннолетний ребенок. Квартиру стоимостью более 250 тысяч гривен, продали через систему электронных торгов.

— 22 апреля приговором суда указанное лицо признано виновным в совершении преступления по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины, то есть в служебной халатности, а именно в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекших тяжкие последствия. Суд приговорил госисполинетеля к двум годам лишения свободы, с лишением права занимать должность государственного исполнителя на два года. Одновременно его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год, - сказано в сообщении.

Отметим, что 21 августа 2018 года Южноукраинским отделом Первомайской местной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении государственного исполнителя Южноукраинского городского отдела государственной исполнительной службы Главного управления территориального управления юстиции в Николаевской области по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, из-за чего ребенок остался без жилья.