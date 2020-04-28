Власти Португалии решили отменить режим чрезвычайного положения, который ранее ввели из-за мировой пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что отмена чрезвычайного положения планируется 3 мая. но восстановление экономики будет медленным и постепенным процессом, сказал во вторник президент страны.

— На этом новом этапе важно то, что португальцы знают, что сдерживание остается важным, поэтому мы должны предпринимать небольшие шаги и постоянно оценивать (ситуацию), - заявил президент Марсело Ребело де Соуза на пресс-конференции.

Отметим, что режим чрезвычайного положения в Португалии был введен 18 марта.

Ранее сообщалось, что Португалия надеется, что сможет принять туристов из других стран этим летом, но с определенными мерами безопасности.