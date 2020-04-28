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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко фракции создал на сайте Кабинета министров петицию, которой требует возобновить работу метро в Киеве.
Об этом нардеп сообщил в своем телеграм-канале.
Он назвал издевательством тот факт, что медики вынуждены ходить пешком на работу.
— Создал петицию на сайте Кабмина с требованием открыть столичный метрополитен немедленно! Это издевательство - заставлять медиков пешком по 5 километров идти на работу, чтобы потом они могли спасать человеческие жизни в рисковых условиях. Также издевательство - заставлять людей, которые работают и делают все, чтобы обеспечить украинцев продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости, искать возможности как-то добраться до нужного места, - отметил Алексей Гончаренко.
По его словам для эффективной борьбы с коронавирусом не нужно идти на такие кардинальные меры, как закрытие метро.
— Поэтому приглашаю присоединиться и громко заявить премьеру Шмыгалю и его команде, действия которых стали для миллионов людей тотальными неудобствами, что это мало похоже на борьбу с болезнью, а больше походит на борьбу со здравым смыслом и войну против экономики всей страны, - отметил нардеп.
Напомним, согласно плану выхода Украины из карантина, который презентовал Кабмин метро в Киеве восстановит работу примерно 31 мая.
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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко фракции создал на сайте Кабинета министров петицию, которой требует возобновить работу метро в Киеве.
Об этом нардеп сообщил в своем телеграм-канале.
Он назвал издевательством тот факт, что медики вынуждены ходить пешком на работу.
— Создал петицию на сайте Кабмина с требованием открыть столичный метрополитен немедленно! Это издевательство - заставлять медиков пешком по 5 километров идти на работу, чтобы потом они могли спасать человеческие жизни в рисковых условиях. Также издевательство - заставлять людей, которые работают и делают все, чтобы обеспечить украинцев продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости, искать возможности как-то добраться до нужного места, - отметил Алексей Гончаренко.
По его словам для эффективной борьбы с коронавирусом не нужно идти на такие кардинальные меры, как закрытие метро.
— Поэтому приглашаю присоединиться и громко заявить премьеру Шмыгалю и его команде, действия которых стали для миллионов людей тотальными неудобствами, что это мало похоже на борьбу с болезнью, а больше походит на борьбу со здравым смыслом и войну против экономики всей страны, - отметил нардеп.
Напомним, согласно плану выхода Украины из карантина, который презентовал Кабмин метро в Киеве восстановит работу примерно 31 мая.