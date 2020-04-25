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Согласно плану выхода Украины из карантина, который вчера презентовал Кабмин метро в Киеве восстановит работу примерно 31 мая.
Об этом сообщается в Telegram-канал Киевского метрополитена.
Согласно плану правительства, возобновление работы метро планируется не ранее, чем на третьем этапе, то есть через 30 дней после окончания карантина в Украине. Сейчас этап запуска столичного метро приходится на 31 мая.
Сначала столичной подземкой смогут пользоваться только граждане со специальными пропусками. Лишь на четвертом этапе плана выхода из карантина метро откроют для всех пассажиров. В метрополитене предполагают, что это произойдет примерно 10 июня.
Напомним, правительство разработало план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания.
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Согласно плану выхода Украины из карантина, который вчера презентовал Кабмин метро в Киеве восстановит работу примерно 31 мая.
Об этом сообщается в Telegram-канал Киевского метрополитена.
Согласно плану правительства, возобновление работы метро планируется не ранее, чем на третьем этапе, то есть через 30 дней после окончания карантина в Украине. Сейчас этап запуска столичного метро приходится на 31 мая.
Сначала столичной подземкой смогут пользоваться только граждане со специальными пропусками. Лишь на четвертом этапе плана выхода из карантина метро откроют для всех пассажиров. В метрополитене предполагают, что это произойдет примерно 10 июня.
Напомним, правительство разработало план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов