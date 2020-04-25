Согласно плану выхода Украины из карантина, который вчера презентовал Кабмин метро в Киеве восстановит работу примерно 31 мая.

Об этом сообщается в Telegram-канал Киевского метрополитена.

Согласно плану правительства, возобновление работы метро планируется не ранее, чем на третьем этапе, то есть через 30 дней после окончания карантина в Украине. Сейчас этап запуска столичного метро приходится на 31 мая.

Сначала столичной подземкой смогут пользоваться только граждане со специальными пропусками. Лишь на четвертом этапе плана выхода из карантина метро откроют для всех пассажиров. В метрополитене предполагают, что это произойдет примерно 10 июня.

Напомним, правительство разработало план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания.