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В Днепре на домах, где живут госпитализированные с подозрением на коронавирусную инфекцию, появились соответствующие объявления.
Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на пресс-службу мэрии Днепра.
В мэрии сообщили, что объявления развесили на около 150 домах города. В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаями инфекции.
В горсовете отметили, что подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, дезинфицировать будут чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.
По состоянию на 28 апреля в Днепропетровской области зафиксировали 318 случаев заражения. Из них 16 вылечились, а двое умерли.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 28 апреля зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.
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В Днепре на домах, где живут госпитализированные с подозрением на коронавирусную инфекцию, появились соответствующие объявления.
Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на пресс-службу мэрии Днепра.
В мэрии сообщили, что объявления развесили на около 150 домах города. В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаями инфекции.
В горсовете отметили, что подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, дезинфицировать будут чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.
По состоянию на 28 апреля в Днепропетровской области зафиксировали 318 случаев заражения. Из них 16 вылечились, а двое умерли.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 28 апреля зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.