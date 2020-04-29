В Днепре на домах, где живут госпитализированные с подозрением на коронавирусную инфекцию, появились соответствующие объявления.

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на пресс-службу мэрии Днепра.

В мэрии сообщили, что объявления развесили на около 150 домах города. В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаями инфекции.

В горсовете отметили, что подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, дезинфицировать будут чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.

По состоянию на 28 апреля в Днепропетровской области зафиксировали 318 случаев заражения. Из них 16 вылечились, а двое умерли.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 28 апреля зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.