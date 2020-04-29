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В больницах Черновицкой области с коронавирусом COVID-19 или подозрением на него находится 501 пациент.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
С 25 февраля за стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 947 жителей области.
— В больницах области по состоянию на 28 апреля находится 501 человек. Из них у 190 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением, — сообщили в ОГА.
За минувшие сутки госпитализировали еще 38 человек, которых проверят на коронавирус.
— В медицинских учреждениях по состоянию на 28 апреля находится 51 пациент в тяжелом состоянии, из них в реанимациях - 42, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 8, — добавили в областной администрации.
Среди тяжелобольных пациентов есть двое детей. У 5-летней девочки коронавирус подтвердили еще на прошлой неделе. И она до сих пор в тяжелом состоянии подключена к аппарату ИВЛ.
Также на выходных в реанимацию областной детской больницы госпитализировали мальчика 2004 года рождения с тяжелой формой анемии и подозрением на COVID-19.
Напомним, во вторник, 28 апреля, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о закрытии города Каховка Херсонской области на карантин.
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В больницах Черновицкой области с коронавирусом COVID-19 или подозрением на него находится 501 пациент.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
С 25 февраля за стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 947 жителей области.
— В больницах области по состоянию на 28 апреля находится 501 человек. Из них у 190 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением, — сообщили в ОГА.
За минувшие сутки госпитализировали еще 38 человек, которых проверят на коронавирус.
— В медицинских учреждениях по состоянию на 28 апреля находится 51 пациент в тяжелом состоянии, из них в реанимациях - 42, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 8, — добавили в областной администрации.
Среди тяжелобольных пациентов есть двое детей. У 5-летней девочки коронавирус подтвердили еще на прошлой неделе. И она до сих пор в тяжелом состоянии подключена к аппарату ИВЛ.
Также на выходных в реанимацию областной детской больницы госпитализировали мальчика 2004 года рождения с тяжелой формой анемии и подозрением на COVID-19.
Напомним, во вторник, 28 апреля, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о закрытии города Каховка Херсонской области на карантин.