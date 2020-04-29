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Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева призвала власти более рационально распределять финансирование в городе во время пандемии коронавируса, так как от этого зависит экономическая безопасность Николаева.
Об этом она заявила сегодня, 29 апреля, в ходе заседания городской комиссии по ТБНС, пишут НикВести.
По её словам, во время пандемии вызванной COVID-19 в Николаеве необходимо рационально распределять средства, а не тратить деньги на поливание улиц, установку фонтанов в пляжных зонах и прочее.
— В этом протоколе один раздел только посвящён медицине. Мы уже дошли и до программы по пожарной безопасности, и в многоэтажках устанавливаем пожаротушение, мы уже занимаемся фонтанчиками на пляжных зонах... По сути монополию на финансирование сегодня закреплялось на Департаментом ЖКХ. Вот у меня это вызывает большой знак вопроса. Какие такие мероприятия больше всего должны финансироваться через департамент ЖКХ. Дальше: рациональное использование средств в экономически критичный год — это проблема экономической безопасности города в том числе. Прекращайте поливать улицы — это абсолютно бесполезная вещь. Все это знают, - заявила Елена Киселева.
Ранее сообщалось, что с начала апреля в Николаевской области потратили больше 20,8 миллиона гривен из местных бюджетов. Еще 2,7 миллиона было выделено из государственного бюджета.
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Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева призвала власти более рационально распределять финансирование в городе во время пандемии коронавируса, так как от этого зависит экономическая безопасность Николаева.
Об этом она заявила сегодня, 29 апреля, в ходе заседания городской комиссии по ТБНС, пишут НикВести.
По её словам, во время пандемии вызванной COVID-19 в Николаеве необходимо рационально распределять средства, а не тратить деньги на поливание улиц, установку фонтанов в пляжных зонах и прочее.
— В этом протоколе один раздел только посвящён медицине. Мы уже дошли и до программы по пожарной безопасности, и в многоэтажках устанавливаем пожаротушение, мы уже занимаемся фонтанчиками на пляжных зонах... По сути монополию на финансирование сегодня закреплялось на Департаментом ЖКХ. Вот у меня это вызывает большой знак вопроса. Какие такие мероприятия больше всего должны финансироваться через департамент ЖКХ. Дальше: рациональное использование средств в экономически критичный год — это проблема экономической безопасности города в том числе. Прекращайте поливать улицы — это абсолютно бесполезная вещь. Все это знают, - заявила Елена Киселева.
Ранее сообщалось, что с начала апреля в Николаевской области потратили больше 20,8 миллиона гривен из местных бюджетов. Еще 2,7 миллиона было выделено из государственного бюджета.