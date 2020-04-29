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Депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков предложил, чтобы мэрия приглашала СМИ на заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности.
Об этом он сказал сегодня, 29 апреля в ходе заседания городской комиссии по ТБНС, пишут НикВести.
— Предложение анонсировать заседание комиссии ТБНС не только членам комиссии, но и гражданам, потому что люди должны знать, что мы принимаем. Во всех нормальных городах эта процедура обеспечена. И трансляция, и всё прочее. Потому что странно выглядит, когда представитель одной информационной группы участвует в заседании комиссии, а у других возможности (нет - прим.), - заявил Сергей Исаков.
Ранее сообщалось, что депутат Сергей Исаков заявил, что пропуска на проезд в общественном транспорте Николаева выдают не только предприятиям, которые занимаются жизнеобеспечением города.
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Депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков предложил, чтобы мэрия приглашала СМИ на заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности.
Об этом он сказал сегодня, 29 апреля в ходе заседания городской комиссии по ТБНС, пишут НикВести.
— Предложение анонсировать заседание комиссии ТБНС не только членам комиссии, но и гражданам, потому что люди должны знать, что мы принимаем. Во всех нормальных городах эта процедура обеспечена. И трансляция, и всё прочее. Потому что странно выглядит, когда представитель одной информационной группы участвует в заседании комиссии, а у других возможности (нет - прим.), - заявил Сергей Исаков.
Ранее сообщалось, что депутат Сергей Исаков заявил, что пропуска на проезд в общественном транспорте Николаева выдают не только предприятиям, которые занимаются жизнеобеспечением города.