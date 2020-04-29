На сайте президента Украины появилась петиция с предложением забрать Киево-Печерскую лавру у Московского патриархата и передать святыню Православной церкви Украины.

Петиция была опубликована 15 апреля, и спустя две недели набрала необходимые 25 тысяч голосов, автор петиции Алексей Кравчук.

По мнению подписавшихся духовную святыню должна использовать православная конфессия, которая признана православным миром автокефальной православной церковью на территории Украины.

— Вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия которая признана православным миром автокефальной православной церкви на территории Украины. В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата не является автокефальной православной церковью на территории Украины. Кроме того, высокие церковные иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата были неоднократно замеченаы в высказываниях и действиях направленных против украинского народа. Учитывая указанное выше, использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата должно быть прекращено путем расторжения договора аренды и передано Православной церкви Украины (ПЦУ), - указано в петиции.

Кроме этого автор петиции указывает на ряд факторов, которые нужно учесть при рассмотрении петиции. Так, автор приводит пример как в ноябре 2008 года митрополит Онуфрий публично заявил, что Голодомор 1930-х годов украинский народ заслужил сам. А 5 августа 2014 года он же выступил с осуждением антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, и отказался признавать причастность руководства Российской Федерации к дестабилизации ситуации на востоке Украины. В начале 2018 года священник УПЦ (МП) Евгений Молчанов отказался отпевать погибшего годовалого ребенка, который был крещен в церкви Киевского патриархата, поскольку, по его словам, в таком случае ребенок считался некрещенным.

Также отмечается, что в марте-апреле Украинская православная церковь Московского патриархата проводила массовые мероприятия на территории Киево-Печерской лавры во время карантина вследствие пандемии коронавируса, в результате чего поставила под угрозу жизнь и здоровье многих прихожан.

Ранее сообщалось что в Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении УПЦ МП, коронавирусной инфекцией заразились все священники, в том числе и настоятель.