В отеле на острове Бали в номере были найдены мертвыми двое украинцев. Проводятся анализы на выявление коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергея Погорельцева.

— Вчера Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на острове Бали (Индонезия), где они проживали. По информации Посольства Украины в Индонезии, местная полиция подтвердила факт смерти наших соотечественников и начала следственные действия, - сообщил Сергей Погорельцев.

Тела умерших доставлены в местную больницу.

— Сейчас проводятся анализы на возможное наличие коронавируса Covid-19 в телах умерших, результаты ожидаются 3 мая. В случае отрицательного результата анализов, будет проведено аутопсию для установления причин смерти граждан Украины, - сообщил дипломат.

Он отметил, что сейчас Посольство поддерживает контакт с индонезийскими правоохранительными органами и медицинским учреждением с целью установления обстоятельств дела, а также организации репатриации умерших граждан Украины. Департамент консульской службы и Посольство поддерживают связь с родственниками умерших и держат дело на контроле.

Напомним, в итальянском городе Триест от COVID-2019 умерла гражданка Украины.