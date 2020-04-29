В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова инфицированная CОVID-19 женщина родила здорового ребенка.

Об этом главврач больницы Сергей Рыженко сообщил на своей странице в Facebook.

«Даже в тяжелые дни эпидемии мамы должны рожать украинцев. Место настоящей любви — роддом больницы Мечникова. Очень радостная новость сегодня. В два часа ночи в Мечникова родился мальчик с редким украинским именем Самуил. Маму к нам доставили с позитивным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции. Мальчик абсолютно здоров — 3,5 кг, 54 см. Это для всех нас, врачей и медсестер, большая радость», — написал Сергей Рыженко.

Напомним, в Днепре на домах, где живут госпитализированные с подозрением на коронавирусную инфекцию, появились соответствующие объявления.