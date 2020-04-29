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В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова инфицированная CОVID-19 женщина родила здорового ребенка.
Об этом главврач больницы Сергей Рыженко сообщил на своей странице в Facebook.
«Даже в тяжелые дни эпидемии мамы должны рожать украинцев. Место настоящей любви — роддом больницы Мечникова. Очень радостная новость сегодня. В два часа ночи в Мечникова родился мальчик с редким украинским именем Самуил. Маму к нам доставили с позитивным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции. Мальчик абсолютно здоров — 3,5 кг, 54 см. Это для всех нас, врачей и медсестер, большая радость», — написал Сергей Рыженко.
Напомним, в Днепре на домах, где живут госпитализированные с подозрением на коронавирусную инфекцию, появились соответствующие объявления.
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В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова инфицированная CОVID-19 женщина родила здорового ребенка.
Об этом главврач больницы Сергей Рыженко сообщил на своей странице в Facebook.
«Даже в тяжелые дни эпидемии мамы должны рожать украинцев. Место настоящей любви — роддом больницы Мечникова. Очень радостная новость сегодня. В два часа ночи в Мечникова родился мальчик с редким украинским именем Самуил. Маму к нам доставили с позитивным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции. Мальчик абсолютно здоров — 3,5 кг, 54 см. Это для всех нас, врачей и медсестер, большая радость», — написал Сергей Рыженко.
Напомним, в Днепре на домах, где живут госпитализированные с подозрением на коронавирусную инфекцию, появились соответствующие объявления.