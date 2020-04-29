|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:39
|Заход солнца:
|20:00
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:36
|Заход солнца:
|20:15
|Температура завтра:
|+22 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.8 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
Продовольственные рынки в Тернополе не заработают до окончания карантина.
Об этом сообщили в Тернопольском городском штабе по борьбе с коронавирусом.
— На заседании Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом обсудили возможность открытия продовольственных рынков. Учитывая рост заболеваемости коронавирусом, руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и тернопольчан. Поэтому решили до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не открывать, — говорится в сообщении.
Утром 29 апреля в Тернополе от COVID-19 умерла 60-летняя жительница Почаева. В штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что женщина поступила в Тернопольскую городскую больницу скорой помощью 20 апреля в тяжелом состоянии. У пациентки диагностировали коронавирус. Она находилась на ИВЛ-аппарате. Кроме коронавируса, у женщины были тяжелые сопутствующие заболевания.
Сегодня в Монастырисском районе Тернопольской области умер 68-летний житель села Устье Зеленое, у которого был диагностирован коронавирус. Мужчина работал фельдшером скорой помощи. Он имел хроническое заболевание легких.
Таким образом, общее число летальных случаев от COVID-19 в области достигло 14 человек.
По состоянию на утро 29 апреля, в Тернопольской области зарегистрировано 708 инфицированных коронавирусом, 76 человек выздоровели.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что администрации рынков Николаева уже готовятся к открытию: закупают бесконтактные термометры, дезинфекторы и чертят линии для соблюдения дистанции среди покупателей.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Продовольственные рынки в Тернополе не заработают до окончания карантина.
Об этом сообщили в Тернопольском городском штабе по борьбе с коронавирусом.
— На заседании Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом обсудили возможность открытия продовольственных рынков. Учитывая рост заболеваемости коронавирусом, руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и тернопольчан. Поэтому решили до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не открывать, — говорится в сообщении.
Утром 29 апреля в Тернополе от COVID-19 умерла 60-летняя жительница Почаева. В штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что женщина поступила в Тернопольскую городскую больницу скорой помощью 20 апреля в тяжелом состоянии. У пациентки диагностировали коронавирус. Она находилась на ИВЛ-аппарате. Кроме коронавируса, у женщины были тяжелые сопутствующие заболевания.
Сегодня в Монастырисском районе Тернопольской области умер 68-летний житель села Устье Зеленое, у которого был диагностирован коронавирус. Мужчина работал фельдшером скорой помощи. Он имел хроническое заболевание легких.
Таким образом, общее число летальных случаев от COVID-19 в области достигло 14 человек.
По состоянию на утро 29 апреля, в Тернопольской области зарегистрировано 708 инфицированных коронавирусом, 76 человек выздоровели.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что администрации рынков Николаева уже готовятся к открытию: закупают бесконтактные термометры, дезинфекторы и чертят линии для соблюдения дистанции среди покупателей.