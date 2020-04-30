На «Николаевводоканале» в 2019 году заменили три насосных агрегата на насосных станциях Николаева, это позволило урегулировать работу системы водоотведения в микрорайоне Намыв, еще на пяти насосных станциях выполнены ремонты.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевводоканала.

Насосные станции канализации ГКП «Николаевводоканал» строились еще в прошлом веке и сильно изношены и устарели. Чтобы улучшить условия работы персонала необходимо выполнять ремонт станций и их модернизацию.

— В 2019 году заменено три насосные агрегаты на насосных станциях, это позволило урегулировать работу системы водоотведения микроарйона Намыв. Выполнены ремонтные работы на 5 насосных стациях. Работа продолжается даже в условиях карантина. Работники подвергают свою жизнь и здоровье опасности, чтобы горожане могли оставаться дома со всеми удобствами. Работа на насосных станциях канализации вредна для здоровья сотрудников поскольку в сточных водах содержится большое количество химических веществ. Даже оборудования станций не выдерживает и нуждается в замене или капильного ремонта, а люди работают ежедневно - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаеве началось строительство нового коллектора по улице Малая Морская в центре города — работы продлятся до января 2021 года, частично будут перекрывать улицы и менять движение электротранспорта.