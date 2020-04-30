Министр инфаструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в развитие морского порта «Ольвия» будет инвестировано 3 миллиарда 400 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В ведомстве сообщают, что 29 апреля 2020 года в онлайн-формате состоялось второе заседание Рабочей группы по вопросам согласования положений концессионного договора по проекту в порту «Ольвия», участники которого рассматривают вторую редакцию изменений в документ.

— Договором предусматривается, что в развитие морского порта «Ольвия» будет инвестировано 3 миллиарда 400 миллионов гривен, - сказано в сообщении.

Министерство инфраструктуры добилось пересмотра решения Шестого апелляционного суда. Киева о приостановлении действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса в Херсонском порту и его победителя.

— Суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска. Однако, чтобы окончательно снять все ограничения, провести переговоры и заключить договор, необходимо решение Верховного Суда Украины. Со своей стороны, мы прилагаем все усилия для поддержки и защиты каждого нашего инвестора и каждой концессии, - добавил Владислав Криклий.

Рассмотрение дела Верховным Судом ожидается в начале мая.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса катарская компания QTerminals и Министерство инфраструктуры Украины ведут переговоры о концессии николаевского морского порта «Ольвия» в режиме онлайн-конференций.