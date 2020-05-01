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Вчера, 29 апреля, в городскую больницу №1 доставили новое оборудование - автоматизированную портативную систему для проведения ПЦР — исследования на наличие инфекции COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.
Аппарат был куплен за деньги городского бюджета. Его стоимость составила 1 миллион 280 тысяч гривен. Еще на 270 тысяч были закуплены реагенты для проведения анализов.
Как рассказала начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай в комментарии телеканалу МАРТ, исследования образцов крови на новом оборудовании начнут проводить уже в ближайшие дни.
— Аппарат вчера пришел в город Николаев. Сейчас проводится обучение медперсонала. Я думаю, что уже с начала мая мы будем обследовать наших пациентов, в том числе, на оборудовании, которое, будет установлено в городе Николаеве, — сказала Ирина Шамрай.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине единственным утвержденным источником выявления коронавирусной болезни является ПЦР-тестирование, но экспресс-тесты не запрещены.
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Вчера, 29 апреля, в городскую больницу №1 доставили новое оборудование - автоматизированную портативную систему для проведения ПЦР — исследования на наличие инфекции COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.
Аппарат был куплен за деньги городского бюджета. Его стоимость составила 1 миллион 280 тысяч гривен. Еще на 270 тысяч были закуплены реагенты для проведения анализов.
Как рассказала начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай в комментарии телеканалу МАРТ, исследования образцов крови на новом оборудовании начнут проводить уже в ближайшие дни.
— Аппарат вчера пришел в город Николаев. Сейчас проводится обучение медперсонала. Я думаю, что уже с начала мая мы будем обследовать наших пациентов, в том числе, на оборудовании, которое, будет установлено в городе Николаеве, — сказала Ирина Шамрай.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине единственным утвержденным источником выявления коронавирусной болезни является ПЦР-тестирование, но экспресс-тесты не запрещены.