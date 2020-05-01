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В Киевском СИЗО появятся платные камеры, рассчитанные на шесть мест, они будут оборудованы видеонаблюдением для исключения коррупционной составляющей.
Об этом сообщила заместитель Министра юстиции Елена Высоцкая в интервью «Слідство.Інфо».
«Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нем шесть мест», — заявила она.
По словам Елены Высоцкой, договор относительно поселения в улучшенную камеру будет заключаться между заключенным и администрацией в письменном виде. Также Минюст установит систему видеонаблюдения для мониторинга заполнения таких камер.
«Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно находится. Находится — значит, в этот день должна быть оплата», — отметила замминистра.
Она подчеркнула, что такие нововведения должны исключить коррупционную составляющую в учреждениях.
Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса, в Украине могут перенять опыт других стран и начать выпускать заключенных из тюрем.
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В Киевском СИЗО появятся платные камеры, рассчитанные на шесть мест, они будут оборудованы видеонаблюдением для исключения коррупционной составляющей.
Об этом сообщила заместитель Министра юстиции Елена Высоцкая в интервью «Слідство.Інфо».
«Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нем шесть мест», — заявила она.
По словам Елены Высоцкой, договор относительно поселения в улучшенную камеру будет заключаться между заключенным и администрацией в письменном виде. Также Минюст установит систему видеонаблюдения для мониторинга заполнения таких камер.
«Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно находится. Находится — значит, в этот день должна быть оплата», — отметила замминистра.
Она подчеркнула, что такие нововведения должны исключить коррупционную составляющую в учреждениях.
Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса, в Украине могут перенять опыт других стран и начать выпускать заключенных из тюрем.