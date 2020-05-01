Ирландский лоукостер Ryanair объявил, что до июля совершит более 99% запланированных рейсов.

Об этом сообщает Reuters.

В компании отметили, что начали переговоры с Boeing о сокращении количества поставок самолетов в течение следующих двух лет.

Представители компании заявили, что для нормализации спроса пассажиров потребуется не менее двух лет, что, по данным Ryanair, может привести к потере до 3 тысяч рабочих мест в основном для пилотов и бортпроводников.

Венгерский лоукостер Wizz Air планирует начать полеты по маршруту Вена-Киев-Вена с 12 мая, билеты будут стоить по 25 евро.