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В Николаеве возле жилого дома, рядом с детской площадкой образовалась стихийная свалка.
Об этом сообщила жительница Николаева Яна Новохатько на своей странице в Facebook.
— У нас во дворе возле детской площадки устроили свалку, которая регулярно пополняется мусором от дворников из ЖЭКа. В группе «Contact Center при Николаевском городском совете» подняла этот вопрос (скриншоты прилагаются). ЖЭК говорит, что это «согласованная точка сбора», а Администрация Заводского района находится в режиме «снежинка». Вывозится это все раз в пол года, может. А раньше там было футбольное поле, там даже остатки от ворот есть, - написала Яна Новохатько.
Также девушка добавила, что на свалку часто выбрасывают битые стекла и, учитывая, что мусор находится рядом с детской площадкой, дети могут травмироваться.
— Хочу спросить Сергея Коренева (директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, - прим.) и Александра Сенкевича (мэр Николаева, - прим.). Не ради хайпа, а действительно интересует ваше мнение. Это действительно норма, когда таким образом ЖЭК собирает мусор? Без ограждения. У детей есть доступ к свалке, а травмироваться очень легко — там находятся битые окна с осколками стекла. «Добрые» люди добавляют строительный мусор и сломанную мебель. Я, конечно, такой себе урбанист, но все мечтаю о туристической привлекательности города, - добавила Яна Новохатько.
Напомним, что жители Николаева пожаловались на стихийную свалку бытового мусора, образовавшуюся около дачного поселка недалеко от Галициново Витовского района.
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В Николаеве возле жилого дома, рядом с детской площадкой образовалась стихийная свалка.
Об этом сообщила жительница Николаева Яна Новохатько на своей странице в Facebook.
— У нас во дворе возле детской площадки устроили свалку, которая регулярно пополняется мусором от дворников из ЖЭКа. В группе «Contact Center при Николаевском городском совете» подняла этот вопрос (скриншоты прилагаются). ЖЭК говорит, что это «согласованная точка сбора», а Администрация Заводского района находится в режиме «снежинка». Вывозится это все раз в пол года, может. А раньше там было футбольное поле, там даже остатки от ворот есть, - написала Яна Новохатько.
Также девушка добавила, что на свалку часто выбрасывают битые стекла и, учитывая, что мусор находится рядом с детской площадкой, дети могут травмироваться.
— Хочу спросить Сергея Коренева (директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, - прим.) и Александра Сенкевича (мэр Николаева, - прим.). Не ради хайпа, а действительно интересует ваше мнение. Это действительно норма, когда таким образом ЖЭК собирает мусор? Без ограждения. У детей есть доступ к свалке, а травмироваться очень легко — там находятся битые окна с осколками стекла. «Добрые» люди добавляют строительный мусор и сломанную мебель. Я, конечно, такой себе урбанист, но все мечтаю о туристической привлекательности города, - добавила Яна Новохатько.
Напомним, что жители Николаева пожаловались на стихийную свалку бытового мусора, образовавшуюся около дачного поселка недалеко от Галициново Витовского района.