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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что метрополитен в Украине будет открываться последним из всех видов общественного транспорта.
Об этом он рассказал в интервью изданию Liga.net.
— Метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах, – рассказал Кирилл Тимошенко.
По его словам, чтоб люди могли добраться на работу, сначала будут открываться другие виды транспорта.
— Как только будет послабление карантинных мер – будем поэтапно открывать и транспорт. Но предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие предприятия. В большинстве не ездят на такси, – добавил Кирилл Тимошенко.
Он также отметил, что в метро сложнее всего контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.
— Надеюсь, сможем 12 мая снять некоторые ограничения. Единственное условие: люди не должны в большом количестве собираться на майские, – резюмировал Кирилл Тимошенко.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал возобновление работы вещевых, строительных и авторынков со следующей недели.
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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что метрополитен в Украине будет открываться последним из всех видов общественного транспорта.
Об этом он рассказал в интервью изданию Liga.net.
— Метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах, – рассказал Кирилл Тимошенко.
По его словам, чтоб люди могли добраться на работу, сначала будут открываться другие виды транспорта.
— Как только будет послабление карантинных мер – будем поэтапно открывать и транспорт. Но предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие предприятия. В большинстве не ездят на такси, – добавил Кирилл Тимошенко.
Он также отметил, что в метро сложнее всего контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.
— Надеюсь, сможем 12 мая снять некоторые ограничения. Единственное условие: люди не должны в большом количестве собираться на майские, – резюмировал Кирилл Тимошенко.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал возобновление работы вещевых, строительных и авторынков со следующей недели.