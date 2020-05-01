Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что метрополитен в Украине будет открываться последним из всех видов общественного транспорта.

Об этом он рассказал в интервью изданию Liga.net.

— Метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах, – рассказал Кирилл Тимошенко.

По его словам, чтоб люди могли добраться на работу, сначала будут открываться другие виды транспорта.

— Как только будет послабление карантинных мер – будем поэтапно открывать и транспорт. Но предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие предприятия. В большинстве не ездят на такси, – добавил Кирилл Тимошенко.

Он также отметил, что в метро сложнее всего контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.

— Надеюсь, сможем 12 мая снять некоторые ограничения. Единственное условие: люди не должны в большом количестве собираться на майские, – резюмировал Кирилл Тимошенко.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал возобновление работы вещевых, строительных и авторынков со следующей недели.