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В пятницу, 1 мая, в Николаевской, Одесской, Херсонской областях а также ряде восточных областей Украины сохраняется высокий уровень пожарной опасности.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
— По данным УкрГидрометцентра, 1 мая в южных, восточных, а также Днепропетровской, Кировоградской, Ровенской, Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, - сказано в сообщении.
Напомним, 22 апреля на территории Николаевской области было объявлено 5-й класс пожарной опасности. Засушливая погода и пренебрежение гражданами правилам пожарной безопасности приводит к возгораниям в экосистемах.
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В пятницу, 1 мая, в Николаевской, Одесской, Херсонской областях а также ряде восточных областей Украины сохраняется высокий уровень пожарной опасности.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
— По данным УкрГидрометцентра, 1 мая в южных, восточных, а также Днепропетровской, Кировоградской, Ровенской, Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, - сказано в сообщении.
Напомним, 22 апреля на территории Николаевской области было объявлено 5-й класс пожарной опасности. Засушливая погода и пренебрежение гражданами правилам пожарной безопасности приводит к возгораниям в экосистемах.