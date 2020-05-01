Секретарь Черновицко-Буковинской Консистории Украинской православной церкви Московского патриархата потребовал закрыть на полный карантин редакцию газеты Молодой буковинец.

Об этом сообщает издание Молодой буковинец.

Как сообщают в издании накануне газета опубликовала информацию с сайта Религиозная правда, в которой сообщалось о том, что у руководителя Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП митрополита Мелетия и еще ряда священнослужителей - пневмония.

Корреспондент газеты обратился к епархии с просьбой прокоментировать эту ситуацию. Однако в епархии на сообщение не ответили.

— Вместо того, чтобы прокомментировать эту информацию, архимандрит Никита сегодня посетил редакцию газеты МБ, где, снимая на видео, демонстративно кашлял на работников учреждения и вел себя нагло. Позже архимандрит написал заявление в СБУ, в котором отметил, что вчера на страницах газеты Молодой буковинец узнал, что заболел COVID-19. Секретарь Консистории в своем письме отметил, что контактировал с главным редактором и другими лицами. При этом он сожалеет и раскаивается в своем поступке и обещает больше не подвергать опасности никого. В то же время Никита призвал руководство СБУ направить в редакцию МБ представителей соответствующих служб с целью проверки эпидемиологического состояния в здании редакции. При необходимости провести мероприятия по дезинфекции помещений и закрыть учреждение на полный карантин, - говорится в письме архимандрита.

Напомним, в Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении УПЦ МП, коронавирусной инфекцией заразились все священники, в том числе и настоятель.