Медработники подстанции скорой помощи № 3 в микрорайоне Соляные получили благотворительную помощь — наборы со средствами защиты от коронавирусной инфекции.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Помощь медикам собрал Духовный совет Евангельских церквей Николаева. В каждый набор входят очки, защитный халат и респиратор со степенью защиты N95. Последний не требует специальной обработки после использования, а очищается самостоятельно.

Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева, которая принимала участие в сборе и передаче помощи, рассказала, что, несмотря на достаточное финансирование медучреждений, медики не защищены в полной степени.

— Мы взяли на себя такую маленькую миссию сделать то, что не доделано пока органами власти. При том, что мы знаем, что большое количество средств выделяется, проводится масса всяких штабов, говорят, что все хорошо и все под контролем. Но выяснилось то, что выяснилось. Что обычные медработники, по сути, под ударом всех «ветров» и неприятностей. Почему так — мы не стали думать об этом. Об этом мы подумаем потом, — сказала Елена Киселева.

Исполняющий обязанности руководителя подстанции № 3 Сергей Маринуца поблагодарил за помощь, рассказав, что ежедневно на подстанции работают три бригады «скорой». В состав каждой входит по два фельдшера и один водитель. Они выезжают, в том числе, и на вызовы с подозрением на коронавирус.

— Мы советовались со штабом по борьбе с коронавирусом, там рассказали нам, именно какие средства необходимы для защиты врачей, подсказали, где искать. Мы собрали в Евангельской церкви, сколько могли денег, скупили первую партию, пробную, — рассказал Алексей Мальцев, член Духовного совета Евангельских церквей Николаева.

В сюжете отмечается, что в течение недели подстанция получит еще партию наборов, в планах — обеспечить всех ее работников, а также другие станции скорой помощи города.

Напомним, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко направил министру здравоохранения Украины протоколы китайских экспертов по предупреждению, контролю, диагностике и лечению короновируса COVID-19, разработанные на основе практического опыта борьбы с этой болезнью.