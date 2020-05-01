|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|05:36
|Заход солнца:
|20:02
|Температура завтра:
|+21 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:32
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+21 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
Два месяца карантина в Украине позволили избежать повторения итальянского сценария в борьбе с коронавирусом, когда медикам приходилось внедрять сортировку людей - кому оказывать медицинскую помощь, а кому не оказывать.
Об этом в Facebook написал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
— Мы стремились не допустить повторения ситуации Италии, которой пришлось внедрять сортировки людей, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не предоставлять. И нам это удалось. 2 месяца карантина дали результат. У нас есть возможность оказать медицинскую помощь, в том числе и реанимационные мероприятия, каждому, кто в этом нуждается, — отметил Виктор Ляшко.
Виктор Ляшко подчеркнул, что медицинскую помощь получит каждый пациент с диагнозом COVID-19.
— Если бы у нас не было карантина, экстренная медицинская помощь делала бы выбор — приехать к 40-летнему или к 70-летнему, — отметил главный санитарный врач.
Напомним, на сегодняшний день в Украине зафиксировано 10 861 случай инфицирования коронавирусом.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Два месяца карантина в Украине позволили избежать повторения итальянского сценария в борьбе с коронавирусом, когда медикам приходилось внедрять сортировку людей - кому оказывать медицинскую помощь, а кому не оказывать.
Об этом в Facebook написал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
— Мы стремились не допустить повторения ситуации Италии, которой пришлось внедрять сортировки людей, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не предоставлять. И нам это удалось. 2 месяца карантина дали результат. У нас есть возможность оказать медицинскую помощь, в том числе и реанимационные мероприятия, каждому, кто в этом нуждается, — отметил Виктор Ляшко.
Виктор Ляшко подчеркнул, что медицинскую помощь получит каждый пациент с диагнозом COVID-19.
— Если бы у нас не было карантина, экстренная медицинская помощь делала бы выбор — приехать к 40-летнему или к 70-летнему, — отметил главный санитарный врач.
Напомним, на сегодняшний день в Украине зафиксировано 10 861 случай инфицирования коронавирусом.