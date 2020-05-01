Два месяца карантина в Украине позволили избежать повторения итальянского сценария в борьбе с коронавирусом, когда медикам приходилось внедрять сортировку людей - кому оказывать медицинскую помощь, а кому не оказывать.

Об этом в Facebook написал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Мы стремились не допустить повторения ситуации Италии, которой пришлось внедрять сортировки людей, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не предоставлять. И нам это удалось. 2 месяца карантина дали результат. У нас есть возможность оказать медицинскую помощь, в том числе и реанимационные мероприятия, каждому, кто в этом нуждается, — отметил Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко подчеркнул, что медицинскую помощь получит каждый пациент с диагнозом COVID-19.

— Если бы у нас не было карантина, экстренная медицинская помощь делала бы выбор — приехать к 40-летнему или к 70-летнему, — отметил главный санитарный врач.

Напомним, на сегодняшний день в Украине зафиксировано 10 861 случай инфицирования коронавирусом.