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Украинский журналист и бывший политзаключенный, автор «Радио Свобода» Станислав Асеев, который пробыл в плену «ДНР» 2,5 года, в своем видеообращении к Всемирному дню свободы прессы 3 мая призвал помнить, что «за возможность напечатать несколько страниц много людей заплатили своей жизнью».
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Он отметил, что приговор «суда», из-за которого он оказался в тюрьме, был вынесен не ему, а это был приговор тоталитарной системе самой себе, так как она обесценивает свободу слова и независимую прессу.
Он добавил, что за возможность публиковать статьи многие журналисты «расплатились» жизнью, отметив, что «свобода всегда связана со смертью».
Ежегодно 3 мая отмечается Всемирный день свободы прессы с целью оценить уровень свободы прессы в мире, защитить медиа от посягательств на их независимость и почтить журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
Напомним, что в соответствии с всемирным Индексом свободы слова, Украина по итогам прошлого года заняла 96-е место в исследовании международной организации «Репортеры без границ».
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Украинский журналист и бывший политзаключенный, автор «Радио Свобода» Станислав Асеев, который пробыл в плену «ДНР» 2,5 года, в своем видеообращении к Всемирному дню свободы прессы 3 мая призвал помнить, что «за возможность напечатать несколько страниц много людей заплатили своей жизнью».
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Он отметил, что приговор «суда», из-за которого он оказался в тюрьме, был вынесен не ему, а это был приговор тоталитарной системе самой себе, так как она обесценивает свободу слова и независимую прессу.
Он добавил, что за возможность публиковать статьи многие журналисты «расплатились» жизнью, отметив, что «свобода всегда связана со смертью».
Ежегодно 3 мая отмечается Всемирный день свободы прессы с целью оценить уровень свободы прессы в мире, защитить медиа от посягательств на их независимость и почтить журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
Напомним, что в соответствии с всемирным Индексом свободы слова, Украина по итогам прошлого года заняла 96-е место в исследовании международной организации «Репортеры без границ».