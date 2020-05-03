Украинский журналист и бывший политзаключенный, автор «Радио Свобода» Станислав Асеев, который пробыл в плену «ДНР» 2,5 года, в своем видеообращении к Всемирному дню свободы прессы 3 мая призвал помнить, что «за возможность напечатать несколько страниц много людей заплатили своей жизнью».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Он отметил, что приговор «суда», из-за которого он оказался в тюрьме, был вынесен не ему, а это был приговор тоталитарной системе самой себе, так как она обесценивает свободу слова и независимую прессу.

Он добавил, что за возможность публиковать статьи многие журналисты «расплатились» жизнью, отметив, что «свобода всегда связана со смертью».

Ежегодно 3 мая отмечается Всемирный день свободы прессы с целью оценить уровень свободы прессы в мире, защитить медиа от посягательств на их независимость и почтить журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Напомним, что в соответствии с всемирным Индексом свободы слова, Украина по итогам прошлого года заняла 96-е место в исследовании международной организации «Репортеры без границ».