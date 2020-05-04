В Киеве для дезинфекции улиц используют беспилотники, мэр Виталий Кличко рассказал, что такая технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса. Эффективнее покрывает площадь обработки, экономит время.

Об этом Виталий Кличко рассказал на брифинге 4 мая, пишет Украинская правда.

Для санобработки город привлекает дроны, которые обычно работают в сельском хозяйстве для нанесения пестицидов на поля. А сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий в городе. Для этого мы используем беспилотники украинской компании DroneUA, которая предоставляет их бесплатно. Виталий Кличко показал короткое видео о том, как происходит дезинфекция с воздуха.

Он также отметил, что коммунальные предприятия продолжают мытье и дезинфекцию улиц столицы в усиленном режиме.

Виталий Кличко напомнил, что все обслуживающие организации, независимо от формы собственности, должны осуществлять санитарную обработку жилых домов.

Напомним, жильцам многоэтажного дома, где был подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, предложили заплатить за дезинфекцию подъездов.