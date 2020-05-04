Президент Владимир Зеленский рассказал, что ограничительные меры по борьбе с СOVID-19 будут действовать в Украине до 11 мая, однако страна с этой недели начнет готовиться к выходу из карантина.

О бэом он заявил в ходе ежедневное совещание по вопросам предотвращения распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Офиса президента.

— Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей - самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям. Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей - мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе, - заявил президент.

Сообщается, что Кабинет министров уже готовит решение, которое поможет предпринимателям ипотребителям подготовиться к безопасному выходу из карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство разрабатывает алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других заведений общественного посещения, которые будут иметь четкие правила соблюдение санитарных норм.

Рассматривают также возможность открытия летних площадок заведений общественного питания, однако местные власти могут ограничивать их работу закрывать учитывая ситуацию, которая сложилась в городе и регионе.

Напомним, карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.