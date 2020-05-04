В Сербии на этой неделе власти отменят чрезвычайное положение, которое было введено в стране в связи с мировой пандемией коронавируса.

Об этом заявил президент Александар Вучич, сообщает Европейская правда.

По его словам такое решение было принято в связи с тем, что рост числа инфицированных достаточно замедлился.

Отмена чрезвычайного положения, которое включало закрытия границ и аэропортов, комендантский час с середины марта, должно быть ратифицировано парламентом в среду.

— Условия были выполнены ... мы не должны иметь комендантский час после четверга, - заявил Александар Вучич.

На следующей неделе Сербия возобновит автобусные и железнодорожные перевозки, кроме того в мае разрешат коммерческие рейсы. Также, откроются торговые центры, кафе и рестораны, но с соблюдением социальной дистанции.

В Сербии всего подтверждено 9644 случая коронавируса, умерли 193 человека.

Напомним, власти Португалии решили 3 мая отменить режим чрезвычайного положения, который ранее ввели из-за мировой пандемии коронавируса.