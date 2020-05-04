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В Сербии на этой неделе власти отменят чрезвычайное положение, которое было введено в стране в связи с мировой пандемией коронавируса.
Об этом заявил президент Александар Вучич, сообщает Европейская правда.
По его словам такое решение было принято в связи с тем, что рост числа инфицированных достаточно замедлился.
Отмена чрезвычайного положения, которое включало закрытия границ и аэропортов, комендантский час с середины марта, должно быть ратифицировано парламентом в среду.
— Условия были выполнены ... мы не должны иметь комендантский час после четверга, - заявил Александар Вучич.
На следующей неделе Сербия возобновит автобусные и железнодорожные перевозки, кроме того в мае разрешат коммерческие рейсы. Также, откроются торговые центры, кафе и рестораны, но с соблюдением социальной дистанции.
В Сербии всего подтверждено 9644 случая коронавируса, умерли 193 человека.
Напомним, власти Португалии решили 3 мая отменить режим чрезвычайного положения, который ранее ввели из-за мировой пандемии коронавируса.
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В Сербии на этой неделе власти отменят чрезвычайное положение, которое было введено в стране в связи с мировой пандемией коронавируса.
Об этом заявил президент Александар Вучич, сообщает Европейская правда.
По его словам такое решение было принято в связи с тем, что рост числа инфицированных достаточно замедлился.
Отмена чрезвычайного положения, которое включало закрытия границ и аэропортов, комендантский час с середины марта, должно быть ратифицировано парламентом в среду.
— Условия были выполнены ... мы не должны иметь комендантский час после четверга, - заявил Александар Вучич.
На следующей неделе Сербия возобновит автобусные и железнодорожные перевозки, кроме того в мае разрешат коммерческие рейсы. Также, откроются торговые центры, кафе и рестораны, но с соблюдением социальной дистанции.
В Сербии всего подтверждено 9644 случая коронавируса, умерли 193 человека.
Напомним, власти Португалии решили 3 мая отменить режим чрезвычайного положения, который ранее ввели из-за мировой пандемии коронавируса.