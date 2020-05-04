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В связи с продлением общегосударственного карантина до 22 мая учебный год будет завершен в дистанционном режиме.
Об этом информирует пресс-служба Министерства образования.
— Решение правительства предусматривает ослабление некоторых карантинных ограничений с 11 мая. Для учебных заведений все останется неизменным - они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года, — пояснила и.о.министра образования и науки Любомира Мандзий.
Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно. Календарь обучения выглядит следующим образом:
— до 31 мая продлятся занятия;
— до 1 июля должен быть завершен учебный год;
— до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей знаний;
— в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.
Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ВНО. Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.
Напомним, карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.
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В связи с продлением общегосударственного карантина до 22 мая учебный год будет завершен в дистанционном режиме.
Об этом информирует пресс-служба Министерства образования.
— Решение правительства предусматривает ослабление некоторых карантинных ограничений с 11 мая. Для учебных заведений все останется неизменным - они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года, — пояснила и.о.министра образования и науки Любомира Мандзий.
Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно. Календарь обучения выглядит следующим образом:
— до 31 мая продлятся занятия;
— до 1 июля должен быть завершен учебный год;
— до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей знаний;
— в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.
Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ВНО. Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.
Напомним, карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.