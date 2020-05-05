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Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган анонсировал поэтапное ослабление карантина в стране с 11 мая.
Об этом он заявил 4 мая в телеобращении, сообщает Anadolu Agency.
Президент Турции анонсировал поэтапное ослабление карантина с 11 мая. С этого дня смогут возобновить работу парикмахерские и торговые центры.
Также ослабляются ограничения свободы передвижения. В частности, снимаются ограничения на поездки в 7 городов — Анталию, Айдын, Эрзурум, Хатай, Малатию, Мерзин и Муглу.
Разрешат выходить на улицу людям, старшим 65 лет, но не более чем на 4 часа в день. С 13 мая разрешат выходить и детям до 14 лет – на расстояние «в пешей доступности от дома» и также не более чем на 4 часа в день в определенное время: с 11 утра до 3 дня.
Сейчас пожилым людям и детям совсем запрещено выходить из дома.
Напомним, карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.
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Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган анонсировал поэтапное ослабление карантина в стране с 11 мая.
Об этом он заявил 4 мая в телеобращении, сообщает Anadolu Agency.
Президент Турции анонсировал поэтапное ослабление карантина с 11 мая. С этого дня смогут возобновить работу парикмахерские и торговые центры.
Также ослабляются ограничения свободы передвижения. В частности, снимаются ограничения на поездки в 7 городов — Анталию, Айдын, Эрзурум, Хатай, Малатию, Мерзин и Муглу.
Разрешат выходить на улицу людям, старшим 65 лет, но не более чем на 4 часа в день. С 13 мая разрешат выходить и детям до 14 лет – на расстояние «в пешей доступности от дома» и также не более чем на 4 часа в день в определенное время: с 11 утра до 3 дня.
Сейчас пожилым людям и детям совсем запрещено выходить из дома.
Напомним, карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.