Об этом сообщили в Государственном центре занятости в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

— По состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 456,8 тысячи человек, что почти на 148,5 тысячи или 48% больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 года — 308,3 тысячи), — сообщили в службе занятости.

Там подсчитали, что с начала карантина, то есть с 12 марта, официально о своей безработице сообщили 156 тысяч украинцев.

В Центре занятости отмечают, что сейчас есть спрос на работников в сфере сельского и лесного хозяйства, торговли, услуг и логистики, в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи. Также в условиях карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны.

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.