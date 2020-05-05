|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|05:30
|Заход солнца:
|20:08
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:25
|Заход солнца:
|20:24
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
Число украинцев, которые потеряли работу и официально зарегистрировались безработными с 12 марта по 4 мая 2020 года составило 156 тысяч человек.
Об этом сообщили в Государственном центре занятости в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».
— По состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 456,8 тысячи человек, что почти на 148,5 тысячи или 48% больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 года — 308,3 тысячи), — сообщили в службе занятости.
Там подсчитали, что с начала карантина, то есть с 12 марта, официально о своей безработице сообщили 156 тысяч украинцев.
В Центре занятости отмечают, что сейчас есть спрос на работников в сфере сельского и лесного хозяйства, торговли, услуг и логистики, в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи. Также в условиях карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны.
Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Число украинцев, которые потеряли работу и официально зарегистрировались безработными с 12 марта по 4 мая 2020 года составило 156 тысяч человек.
Об этом сообщили в Государственном центре занятости в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».
— По состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 456,8 тысячи человек, что почти на 148,5 тысячи или 48% больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 года — 308,3 тысячи), — сообщили в службе занятости.
Там подсчитали, что с начала карантина, то есть с 12 марта, официально о своей безработице сообщили 156 тысяч украинцев.
В Центре занятости отмечают, что сейчас есть спрос на работников в сфере сельского и лесного хозяйства, торговли, услуг и логистики, в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи. Также в условиях карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны.
Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.