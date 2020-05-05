Большинство украинцев считают, что 9 мая отмечается победа советского народа в Великой отечественной войне, однако СССР наряду с Германией несет ответственность за начало войны.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива.

Около 52% граждан считают, что День Победы — это прежде всего празднование победы советского народа в Великой Отечественной войне. 32% понимают эту дату как день празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа.

Для 6% этот день просто дополнительным выходным. Среди молодежи несколько больше равнодушных, а среди людей старше 70 лет, существенно больше выражена поддержка советской интерпретации. К тому же, эта интерпретация более распространена на Востоке и Юге, но разница по сравнению с Западом и Центром в пределах 10-15%.

С утверждением, что СССР вместе с Германией несёт ответственность за начало Второй мировой войны, соглашаются 56% украинцев, не согласны с этим 24% и еще 20% не определились.

В этом утверждения нет кардинальных различий между всеми возрастными группами до 70 лет, только среди старшей категории несколько меньше соглашаются с ним, но здесь также больше и неопределенных. Региональные различия составляют не больше 19% (на Западе с этим утверждением соглашаются 63%, а на Востоке - 44%).

Ранее сообщалось, что Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы 9 мая. В частности он ожидает прибытия президентов стран бывшего Советского Союза.