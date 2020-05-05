|Скорость ветра:
|2.5 м/с
|Восход солнца:
|05:30
|Заход солнца:
|20:08
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:25
|Заход солнца:
|20:24
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
Министерство здравоохранения Украины обнародовало правила, которые будут действовать после ослабления карантина.
Соответствующий документ опубликовали на сайте министерства.
В частности, Минздрав обнародовал основные требования к работе кафе и ресторанов с 11 мая:
— Проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня. Если температура окажется выше 37,2 — такого сотрудника обязаны не допускать к работе, как и людей с признаками респираторных заболеваний;
— Обслуживание в общественном питании разрешается только на вынос по предварительным заказам и/или на летних площадках под открытым небом. В таком случае между столами должна быть дистанция 1,5 метра, а за каждым из них может размещаться один или два человека;
— На входе необходимо разместить антисептики;
— Администрация или персонал сами должны контролировать и обеспечивать условия для предотвращения очередей;
— Меню должно располагаться рядом с местом издания заказов, давать меню клиентам нельзя;
— Заказ должны выдавать только в одноразовой посуде и закрытой таре;
— Работники должны использовать средства индивидуальной защиты, а работодатель должен обеспечить их пятидневный запас и следить за выполнением этого правила;
— Людей из группы риска необходимо временно отстранить от работы в общественном питании;
— Перед и после открытия, а также каждые 2 часа помещение нужно обрабатывать моющими и дезинфицирующими средствами;
— Место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.
— Кроме того, с 11 мая в парках позволят посещать зоны отдыха и занятия спортом.
Так, в парках и скверах должны быть оборудованы туалеты, и зоны с наличием жидкого мыла и антисептиков на входе в зону отдыха. Запрещено проведение организационных мероприятий, а также работа аттракционов.
При этом посетители имеют право:
— пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и в группах не более 3 человек;
— использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом с соблюдением надлежащей социальной дистанцирование и правил, установленных администрацией.
Новости, карантин, который действует в Украине из-за эпидемии коронавируса, скорее всего будет продлен еще раз, после 22 мая.
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Министерство здравоохранения Украины обнародовало правила, которые будут действовать после ослабления карантина.
Соответствующий документ опубликовали на сайте министерства.
В частности, Минздрав обнародовал основные требования к работе кафе и ресторанов с 11 мая:
— Проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня. Если температура окажется выше 37,2 — такого сотрудника обязаны не допускать к работе, как и людей с признаками респираторных заболеваний;
— Обслуживание в общественном питании разрешается только на вынос по предварительным заказам и/или на летних площадках под открытым небом. В таком случае между столами должна быть дистанция 1,5 метра, а за каждым из них может размещаться один или два человека;
— На входе необходимо разместить антисептики;
— Администрация или персонал сами должны контролировать и обеспечивать условия для предотвращения очередей;
— Меню должно располагаться рядом с местом издания заказов, давать меню клиентам нельзя;
— Заказ должны выдавать только в одноразовой посуде и закрытой таре;
— Работники должны использовать средства индивидуальной защиты, а работодатель должен обеспечить их пятидневный запас и следить за выполнением этого правила;
— Людей из группы риска необходимо временно отстранить от работы в общественном питании;
— Перед и после открытия, а также каждые 2 часа помещение нужно обрабатывать моющими и дезинфицирующими средствами;
— Место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.
— Кроме того, с 11 мая в парках позволят посещать зоны отдыха и занятия спортом.
Так, в парках и скверах должны быть оборудованы туалеты, и зоны с наличием жидкого мыла и антисептиков на входе в зону отдыха. Запрещено проведение организационных мероприятий, а также работа аттракционов.
При этом посетители имеют право:
— пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и в группах не более 3 человек;
— использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом с соблюдением надлежащей социальной дистанцирование и правил, установленных администрацией.
Новости, карантин, который действует в Украине из-за эпидемии коронавируса, скорее всего будет продлен еще раз, после 22 мая.