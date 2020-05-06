Украинские медики на фоне эпидемии коронавируса в стране испытывают нехватку индивидуальных средств защиты. Обещанной надбавки к зарплате от Кабмина за лечение больных с COVID-19 некоторые так и не получили.

Об этом говорится в материале «Настоящего времени».

— Минздрав Украины начал регулярное тестирование медиков на коронавирус – раз в пять дней. Но многие врачи говорят, что проверяют далеко не всех, — отмечает издание.

Ольга Пидручняк работает медсестрой терапевтического отделения в районной больнице города Залещики Тернопольской области. Это первая инстанция, куда скорая привозит больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Ольга жалуется: нагрузка на весь персонал растет с каждым днем, а вот зарплата, наоборот, уменьшается.

— Аванс за апрель мы получили от Национальной службы здравоохранения – 2 тысячи гривен (75 долларов), а вчера или позавчера пришла смс, что я получила зарплату в 2300 (85 долларов. Нам обещали добавить три оклада за работу с инфицированными коронавирусной инфекцией больными, насчитали 600 гривен (22 доллара), — рассказала Ольга Пидручняк.

Защитными костюмами и расходными материалами больницу обеспечили местные жители, рассказывает Ольга. Правда, в целях экономии медсестры после каждой смены сами дезинфицируют спецодежду.

Сейчас, по данным министерства, каждый пятый больной коронавирусной инфекцией в Украине – медработник.

С 17 апреля Минздрав Украины инициировал регулярное тестирование медиков на коронавирус, но тестируют далеко не всех.

Евгений Дубровский, врач-инфекционист 4-й клинической больницы Киева – это одно из семи медучреждений в столице, которое принимает больных с коронавирусом, – говорит, что тестирования действительно проводятся, но он не может сказать, насколько это масштабно.

— На данный момент заболевших врачей у нас нет. Но есть заболевшие медсестры. Они лечатся у нас же, — рассказал Евгений Дубровский.

Доктор также отмечает, что в их больнице есть маски, перчатки, щитки, защитные костюмы. Помогают волонтеры, одного государственного обеспечения не хватает.

Дмитрий Дюженко работает медбратом в реанимационном отделении Запорожской детской областной больницы. Их медучреждение не лечит детей с коронавирусной инфекцией, но от этого его работа не менее опасна.

— Коронавирус приезжал к нам. Мы контактировали с ним. Но мы об этом даже не знали. Потом сотрудники начали ложиться с подтвержденным ПЦР-тестом, я и задумался, что у нас нет защиты, — рассказал Дмитрий Дюженко.

Средства защиты Дмитрий Дюженко раздобыл, но тесты ни ему, ни его коллегам так и не сделали. Зато заговорили о сокращениях медперсонала.

— В моем отделении была служба санавиационная, которая занималась транспортировкой больных с области к нам в больницу. Эту службу сократили полностью. Ребята, которые работали там, женщина работала 23 года стажа, другая – 16 лет. У них были категории максимальные, самые высокие, плюс надбавки, плюс колесные, у них было все. А после сокращения вы идете на ⅔ зарплаты без всяких категорий и дома сидите, — рассказал Дмитрий Дюженко.

Дмитрий Дюженко и его коллеги боятся, что маленькие зарплаты и увольнение его коллег – это только начало массового сокращения медработников по всей стране.

Напомним, в Николаеве работники скорой помощи провели предупредительную акцию протеста. Они, как и другие врачи по Украине, требовали выплатить 300% надбавку к зарплате за работу с пациентами с коронавирусом.