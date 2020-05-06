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Украинские медики на фоне эпидемии коронавируса в стране испытывают нехватку индивидуальных средств защиты. Обещанной надбавки к зарплате от Кабмина за лечение больных с COVID-19 некоторые так и не получили.
Об этом говорится в материале «Настоящего времени».
— Минздрав Украины начал регулярное тестирование медиков на коронавирус – раз в пять дней. Но многие врачи говорят, что проверяют далеко не всех, — отмечает издание.
Ольга Пидручняк работает медсестрой терапевтического отделения в районной больнице города Залещики Тернопольской области. Это первая инстанция, куда скорая привозит больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Ольга жалуется: нагрузка на весь персонал растет с каждым днем, а вот зарплата, наоборот, уменьшается.
— Аванс за апрель мы получили от Национальной службы здравоохранения – 2 тысячи гривен (75 долларов), а вчера или позавчера пришла смс, что я получила зарплату в 2300 (85 долларов. Нам обещали добавить три оклада за работу с инфицированными коронавирусной инфекцией больными, насчитали 600 гривен (22 доллара), — рассказала Ольга Пидручняк.
Защитными костюмами и расходными материалами больницу обеспечили местные жители, рассказывает Ольга. Правда, в целях экономии медсестры после каждой смены сами дезинфицируют спецодежду.
Сейчас, по данным министерства, каждый пятый больной коронавирусной инфекцией в Украине – медработник.
С 17 апреля Минздрав Украины инициировал регулярное тестирование медиков на коронавирус, но тестируют далеко не всех.
Евгений Дубровский, врач-инфекционист 4-й клинической больницы Киева – это одно из семи медучреждений в столице, которое принимает больных с коронавирусом, – говорит, что тестирования действительно проводятся, но он не может сказать, насколько это масштабно.
— На данный момент заболевших врачей у нас нет. Но есть заболевшие медсестры. Они лечатся у нас же, — рассказал Евгений Дубровский.
Доктор также отмечает, что в их больнице есть маски, перчатки, щитки, защитные костюмы. Помогают волонтеры, одного государственного обеспечения не хватает.
Дмитрий Дюженко работает медбратом в реанимационном отделении Запорожской детской областной больницы. Их медучреждение не лечит детей с коронавирусной инфекцией, но от этого его работа не менее опасна.
— Коронавирус приезжал к нам. Мы контактировали с ним. Но мы об этом даже не знали. Потом сотрудники начали ложиться с подтвержденным ПЦР-тестом, я и задумался, что у нас нет защиты, — рассказал Дмитрий Дюженко.
Средства защиты Дмитрий Дюженко раздобыл, но тесты ни ему, ни его коллегам так и не сделали. Зато заговорили о сокращениях медперсонала.
— В моем отделении была служба санавиационная, которая занималась транспортировкой больных с области к нам в больницу. Эту службу сократили полностью. Ребята, которые работали там, женщина работала 23 года стажа, другая – 16 лет. У них были категории максимальные, самые высокие, плюс надбавки, плюс колесные, у них было все. А после сокращения вы идете на ⅔ зарплаты без всяких категорий и дома сидите, — рассказал Дмитрий Дюженко.
Дмитрий Дюженко и его коллеги боятся, что маленькие зарплаты и увольнение его коллег – это только начало массового сокращения медработников по всей стране.
Напомним, в Николаеве работники скорой помощи провели предупредительную акцию протеста. Они, как и другие врачи по Украине, требовали выплатить 300% надбавку к зарплате за работу с пациентами с коронавирусом.
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Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Украинские медики на фоне эпидемии коронавируса в стране испытывают нехватку индивидуальных средств защиты. Обещанной надбавки к зарплате от Кабмина за лечение больных с COVID-19 некоторые так и не получили.
Об этом говорится в материале «Настоящего времени».
— Минздрав Украины начал регулярное тестирование медиков на коронавирус – раз в пять дней. Но многие врачи говорят, что проверяют далеко не всех, — отмечает издание.
Ольга Пидручняк работает медсестрой терапевтического отделения в районной больнице города Залещики Тернопольской области. Это первая инстанция, куда скорая привозит больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Ольга жалуется: нагрузка на весь персонал растет с каждым днем, а вот зарплата, наоборот, уменьшается.
— Аванс за апрель мы получили от Национальной службы здравоохранения – 2 тысячи гривен (75 долларов), а вчера или позавчера пришла смс, что я получила зарплату в 2300 (85 долларов. Нам обещали добавить три оклада за работу с инфицированными коронавирусной инфекцией больными, насчитали 600 гривен (22 доллара), — рассказала Ольга Пидручняк.
Защитными костюмами и расходными материалами больницу обеспечили местные жители, рассказывает Ольга. Правда, в целях экономии медсестры после каждой смены сами дезинфицируют спецодежду.
Сейчас, по данным министерства, каждый пятый больной коронавирусной инфекцией в Украине – медработник.
С 17 апреля Минздрав Украины инициировал регулярное тестирование медиков на коронавирус, но тестируют далеко не всех.
Евгений Дубровский, врач-инфекционист 4-й клинической больницы Киева – это одно из семи медучреждений в столице, которое принимает больных с коронавирусом, – говорит, что тестирования действительно проводятся, но он не может сказать, насколько это масштабно.
— На данный момент заболевших врачей у нас нет. Но есть заболевшие медсестры. Они лечатся у нас же, — рассказал Евгений Дубровский.
Доктор также отмечает, что в их больнице есть маски, перчатки, щитки, защитные костюмы. Помогают волонтеры, одного государственного обеспечения не хватает.
Дмитрий Дюженко работает медбратом в реанимационном отделении Запорожской детской областной больницы. Их медучреждение не лечит детей с коронавирусной инфекцией, но от этого его работа не менее опасна.
— Коронавирус приезжал к нам. Мы контактировали с ним. Но мы об этом даже не знали. Потом сотрудники начали ложиться с подтвержденным ПЦР-тестом, я и задумался, что у нас нет защиты, — рассказал Дмитрий Дюженко.
Средства защиты Дмитрий Дюженко раздобыл, но тесты ни ему, ни его коллегам так и не сделали. Зато заговорили о сокращениях медперсонала.
— В моем отделении была служба санавиационная, которая занималась транспортировкой больных с области к нам в больницу. Эту службу сократили полностью. Ребята, которые работали там, женщина работала 23 года стажа, другая – 16 лет. У них были категории максимальные, самые высокие, плюс надбавки, плюс колесные, у них было все. А после сокращения вы идете на ⅔ зарплаты без всяких категорий и дома сидите, — рассказал Дмитрий Дюженко.
Дмитрий Дюженко и его коллеги боятся, что маленькие зарплаты и увольнение его коллег – это только начало массового сокращения медработников по всей стране.
Напомним, в Николаеве работники скорой помощи провели предупредительную акцию протеста. Они, как и другие врачи по Украине, требовали выплатить 300% надбавку к зарплате за работу с пациентами с коронавирусом.