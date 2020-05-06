Мэр Львова Андрей Садовой заявил о рекордном количестве выявленных больных коронавирусом— 39 человек за последние сутки.

Об этом городской голова сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам это рекордное количество заболевших за все время карантина.

— +39 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это рекордная цыфра за все время карантина. Мы внимательно отслеживаем динамику заболевания. Решение об ослаблении карантина будем принимать только при условии, что динамика будет идти на спад, - отметил Андрей Садовой.

Отметим, что по состоянию на 8:00 6 мая во Львове и Львовской области 553 подтвержденных случаях инфицирования коронавируса — 16 - летальные,116 - выздоровели. За вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 224 ПЦР-теста.

Напомним, по состоянию на утро 6 мая в Украине зафиксировали 13 тысяч 184 случаев COVID-19. За сутки коронавирус обнаружили у 487 человек, из них у 24 детей и 72 медработников.