Вооруженные силы Украины поднялись на две позиции в международном рейтинге Global Firepower.

Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперты Global Firepower поставили Вооруженные силы Украины на 27 место среди 138 стран. Годом ранее наша армия занимала 29 место среди 137 стран.

При этом среди европейских стран Украина находится на 9-м месте из 50.

В ТОП-5 сильнейших армий мира входят США, Россия, Китай, Индия и Япония. В конце рейтинга – Сьера-Леоне, Суринам, Сомали, Либерия и Бутан.

В Европе самая сильная армия у Франции, Британии и Италии. Последние места заняли Словения, Латвия и Эстония.

Эксперты Global Firepower отмечают, что в Украине продолжаются военные действия, но при этом армия продолжает повышать свою обороноспособность.

При составлении рейтинга эксперты учитывают 55 показателей, среди которых вооружение, войска, техника, численность, транспортная инфраструктура, военный бюджет и другие.

Напомним, что за минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму.