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Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» привез из Китая в Украину еще один гуманитарный груз для борьбы с коронавирусной болезнью.
Об этом свидетельствует трансляции «Нафтогаза», передает Громадське.
Самолет приземлился в аэропорту «Антонов» в поселке Гостомель. В компании отметили, что на борту самолета 111,5 тонн средств защиты и медицинского оборудования, которое передадут медучреждениям Украины.
Это вторая часть груза от «Нафтогаза». 5 мая самолет АН-22 «Антей» привез из Китая в Киев также 31,5 тонны медицинской помощи.
Напомним, 23 апреля самолет Ан-225 «Мрія» доставил в Украину рекордный объем медицинского груза. Замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко заявил, что доставленный груз с защитными масками был частично гуманитарным и частично коммерческим, что объясняет продажу этих масок в сети «Эпицентр».
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Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» привез из Китая в Украину еще один гуманитарный груз для борьбы с коронавирусной болезнью.
Об этом свидетельствует трансляции «Нафтогаза», передает Громадське.
Самолет приземлился в аэропорту «Антонов» в поселке Гостомель. В компании отметили, что на борту самолета 111,5 тонн средств защиты и медицинского оборудования, которое передадут медучреждениям Украины.
Это вторая часть груза от «Нафтогаза». 5 мая самолет АН-22 «Антей» привез из Китая в Киев также 31,5 тонны медицинской помощи.
Напомним, 23 апреля самолет Ан-225 «Мрія» доставил в Украину рекордный объем медицинского груза. Замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко заявил, что доставленный груз с защитными масками был частично гуманитарным и частично коммерческим, что объясняет продажу этих масок в сети «Эпицентр».