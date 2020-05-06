Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» привез из Китая в Украину еще один гуманитарный груз для борьбы с коронавирусной болезнью.

Об этом свидетельствует трансляции «Нафтогаза», передает Громадське.

Самолет приземлился в аэропорту «Антонов» в поселке Гостомель. В компании отметили, что на борту самолета 111,5 тонн средств защиты и медицинского оборудования, которое передадут медучреждениям Украины.

Это вторая часть груза от «Нафтогаза». 5 мая самолет АН-22 «Антей» привез из Китая в Киев также 31,5 тонны медицинской помощи.

Напомним, 23 апреля самолет Ан-225 «Мрія» доставил в Украину рекордный объем медицинского груза. Замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко заявил, что доставленный груз с защитными масками был частично гуманитарным и частично коммерческим, что объясняет продажу этих масок в сети «Эпицентр».