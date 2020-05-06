Сегодня, 6 мая, в Киеве предприниматели со всех регионов Украины перекрыли улицу Грушевского, они требуют разрешения возобновить свою деятельность.

Об этом сообщают Буквы.

— Водители постоянно сигналят, требуя освободить проезжую часть. Предприниматели апеллируют тем, что они не работают, им нечем кормить детей, поэтому они будут блокировать движение до тех пор, пока их не услышит власть, - отмечает издание.

По словам пикетчиков, у них сегодня на 11:00 запланировано пикет под стенами Кабмина, но они не могут туда доехать, потому что дорогу им перекрыла полиция. Поэтому в знак протеста предприниматели решили заблокировать Грушевского.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что для недопущения нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

— Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета Министров Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство. Организаторы мероприятий анонсировали привлечения автотранспорта к проведению акции. Для безопасности дорожного движения правоохранители ограничили дорожное движение по отдельным улицам в центре столицы. В связи с этим просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации. Вместе с этим полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок, - сказано в сообщении.

Напомним, что карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.