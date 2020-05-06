Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан вовремя оплачивать коммунальные услуги и вывоз ТБО.

Об этом мэр заявил в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ, пишут НикВести.

Он отметил, что многие люди посчитали, что во время карантина можно не платить за потребляемые коммунальные услуги, однако это не так, а людям только не начисляется пеня за просрочку выплат. По его словам, горожанам стоит не накапливать свои долги за комуслуги и вовремя их оплатить.

— Хуже стали платить николаевцы. Я обращался и обращаюсь, чтобы люди не накапливали свои долги, акцентирую на том, что многие почем-то подумали, что во время карантина можно не платить за поставленные услуги. Недоинформировали людей с каналов и СМИ, что платить необходимо, но в случае задержки этой оплаты не будет начисляться пеня и штрафы. Но за поставленную услуги нужно заплатить, - рассказал Александр Сенкевич.

Также мэр добавил, что наихудшая ситуация с платой горожан за вывоз твердых бытовых отходов и если она не изменится, то Николаев «может завалить мусором».

— Наихудшая ситуация с вывозом ТБО. Я прошу николаевцев поддержать. Эта услуга не монопольная, она разыгрывалась на конкурсе и частные возчики испытывают большие проблемы. Они недособирают оплату за вывоз мусора и фактически это приводит к тому, что они не смогут заплатить зарплату и купить топливо и реально город может завалить мусором. Сейчас контролируем эту ситуацию, помогаем возчикам, но если горожане не будут платить, то ситуация может стать критической. Пока ситуация не ужасная, но и не хорошая тоже, - подытожил Александр Сенкевич.

Напомним, что мэр Александр Сенкевич заявил, что во время пандемии в Николаеве в службу занятости обратилось в 4 раза больше человек, чем за аналогичный период 2019.