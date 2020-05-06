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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что во время пандемии в Николаеве в службу занятости обратилось в 4 раза больше человек, чем за аналогичный период 2019.
Об этом во вторник, 5 мая, он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Также мэр добавил, что Николаев получил от государства 100 миллионов гривен для выплаты компенсаций людям, которых отправляют в оплачиваемый отпуск на время пандемии. Он отметил, что ситуация улучшится в скором времени благодаря ослаблению карантин.
— Мы не видим катастрофической ситуации по недоплаты зарплат. Часть бизнеса всегда находилась в тени и некоторые люди, оставшись без работы, так как бизнес не работает, у них нет даже возможности получить финансирование... В службе занятости цифры в четыре раза больше, чем в этот же промежуток времени в прошлом году. Нужно сказать, что государственная поддержка усилилась. На нашу область выделили около 100 миллионов гривен на предприятия, которые для компенсации, когда людей отправляют в оплачиваемый отпуск. Это стимулирует опять же не серых работников, а белых. Ситуация плохая, но не катастрофическая, сейчас с ослаблением карантина ситуация будет по чуть-чуть исправляться, - отметил Александр Сенкевич.
Напомним, количество зарегистрированных в Украине безработных за неделю с 13 по 17 апреля выросло на 29 тысяч 900 человек, и составляет 411 тысяч человек.
Национальный банк Украины прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины по итогам второго квартала (апрель-июнь 2020 года) сократится на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что во время пандемии в Николаеве в службу занятости обратилось в 4 раза больше человек, чем за аналогичный период 2019.
Об этом во вторник, 5 мая, он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Также мэр добавил, что Николаев получил от государства 100 миллионов гривен для выплаты компенсаций людям, которых отправляют в оплачиваемый отпуск на время пандемии. Он отметил, что ситуация улучшится в скором времени благодаря ослаблению карантин.
— Мы не видим катастрофической ситуации по недоплаты зарплат. Часть бизнеса всегда находилась в тени и некоторые люди, оставшись без работы, так как бизнес не работает, у них нет даже возможности получить финансирование... В службе занятости цифры в четыре раза больше, чем в этот же промежуток времени в прошлом году. Нужно сказать, что государственная поддержка усилилась. На нашу область выделили около 100 миллионов гривен на предприятия, которые для компенсации, когда людей отправляют в оплачиваемый отпуск. Это стимулирует опять же не серых работников, а белых. Ситуация плохая, но не катастрофическая, сейчас с ослаблением карантина ситуация будет по чуть-чуть исправляться, - отметил Александр Сенкевич.
Напомним, количество зарегистрированных в Украине безработных за неделю с 13 по 17 апреля выросло на 29 тысяч 900 человек, и составляет 411 тысяч человек.
Национальный банк Украины прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины по итогам второго квартала (апрель-июнь 2020 года) сократится на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.