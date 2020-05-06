Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что во время пандемии в Николаеве в службу занятости обратилось в 4 раза больше человек, чем за аналогичный период 2019.

Об этом во вторник, 5 мая, он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Также мэр добавил, что Николаев получил от государства 100 миллионов гривен для выплаты компенсаций людям, которых отправляют в оплачиваемый отпуск на время пандемии. Он отметил, что ситуация улучшится в скором времени благодаря ослаблению карантин.

— Мы не видим катастрофической ситуации по недоплаты зарплат. Часть бизнеса всегда находилась в тени и некоторые люди, оставшись без работы, так как бизнес не работает, у них нет даже возможности получить финансирование... В службе занятости цифры в четыре раза больше, чем в этот же промежуток времени в прошлом году. Нужно сказать, что государственная поддержка усилилась. На нашу область выделили около 100 миллионов гривен на предприятия, которые для компенсации, когда людей отправляют в оплачиваемый отпуск. Это стимулирует опять же не серых работников, а белых. Ситуация плохая, но не катастрофическая, сейчас с ослаблением карантина ситуация будет по чуть-чуть исправляться, - отметил Александр Сенкевич.