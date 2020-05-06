Николаевская саблистка Ольга Харлан заявила, что может не вернуться в спорт после участия в предстоящих Олимпийских играх.

Об этом Ольга Харлан рассказала в интервью журналу «ELLE».

В частности, спорстменка поделилась планами после Олимпиады – она сделает паузу и проведет это время со своей семьей, но вернется ли она в спорт после, является вопросом.

– После Олимпиады буду отдыхать! Месяц, а то и дольше, надеюсь. Сделаю паузу, а вернусь ли после нее - открытый вопрос. Хочу побыть с семьей, которую мы создали. Сейчас я счастлива как никогда. И хотя мой парень живет в Италии, мы находим способы, как видеться чаще и поддерживать связь. Даже на расстоянии чувствую его поддержку, - рассказала Ольга Харлан.

Также она поделилась своими дальнейшими планами после завершения карьеры.

– Первое время я посвятила бы себе, своему парню и путешествиям. А потом, наверное, занялась передачей своего спортивного опыта, - отметила спортсменка.

Напомним, в начале марта компания «Mattel» изготовила уникальную копию куклы Барби и наградила ею украинскую спортсменку Ольгу Харлан.

Ранее в Киеве на Певческом поле Печерского ландшафтного парка открылась традиционная выставка цветов ко Дню Независимости «Спортивная гордость Украины». Одна из цветочных инсталляций посвящена николаевской саблистке, олимпийской чемпионке Ольге Харлан.