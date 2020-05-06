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В Украине уровень смертности от COVID-19 в два раза меньше, чем в Польше, где зафиксировано подобное количество больных.
Об этом сказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская во время брифинга с церемонии встречи гуманитарной помощи с КНР, передает УНН.
— Я сегодня еще раз убеждаюсь, что нам есть чем и кем гордиться, и что наши совместные усилия и единство в борьбе с коронавирусной инфекцией - они приносят свои результаты. Сегодня в Украине где-то в 20 раз меньше случаев заболевания, чем в Испании и в 12 раз меньше, чем в России. И даже если мы говорим о том, что не все случаи зафиксированы, то уровень смертности, например, если сравнивать с Польшей, где сравнительны цифры заболеваемости, у нас вдвое меньше, - рассказала Юлия Соколовская.
Она отметила, что такого результата удалось достичь, поскольку вовремя ввели карантинные меры и обеспечили больницы средствами индивидуальной защиты и оборудованием.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 6 мая в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрирован 171 подтвержденный случай заболевания.
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В Украине уровень смертности от COVID-19 в два раза меньше, чем в Польше, где зафиксировано подобное количество больных.
Об этом сказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская во время брифинга с церемонии встречи гуманитарной помощи с КНР, передает УНН.
— Я сегодня еще раз убеждаюсь, что нам есть чем и кем гордиться, и что наши совместные усилия и единство в борьбе с коронавирусной инфекцией - они приносят свои результаты. Сегодня в Украине где-то в 20 раз меньше случаев заболевания, чем в Испании и в 12 раз меньше, чем в России. И даже если мы говорим о том, что не все случаи зафиксированы, то уровень смертности, например, если сравнивать с Польшей, где сравнительны цифры заболеваемости, у нас вдвое меньше, - рассказала Юлия Соколовская.
Она отметила, что такого результата удалось достичь, поскольку вовремя ввели карантинные меры и обеспечили больницы средствами индивидуальной защиты и оборудованием.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 6 мая в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрирован 171 подтвержденный случай заболевания.