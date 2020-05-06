В Украине в 2020 году не будут проводить массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения 8 мая и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Левый берег.

— Мы накануне Дня памяти. В связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия, поэтому и тут мы не будем останавливать, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить массовые мероприятия, - сообщил Денис Шмыгаль.

Он добавил, что ветеранов Второй мировой войны будут отмечать на местном уровне. Премьер-министр поручил организовать это главам ОГА лично или на уровне заместителей.

Все другие мероприятия, по словам Шмыгаля, в этом году не планируются из-за карантина.

Ранее сообщалось, что Александр Сенкевич призвал горожан воздержаться от массовых мероприятий 9 мая, чтобы не нарушать нормы карантина.