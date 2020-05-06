Учебные заведения в рамках карантина уже открываться не будут, они открываются только с 1 сентября.

Об этом заявил главный санитарний врач Виктор Ляшко в интервью изданию «Сегодня».

Олег Ляшко отметил, что будут открывать только некоторые учебные заведения для проведения ВНО.

— Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО, - заявил Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что в связи с продлением общегосударственного карантина до 22 мая учебный год будет завершен в дистанционном режиме.