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Учебные заведения в рамках карантина уже открываться не будут, они открываются только с 1 сентября.
Об этом заявил главный санитарний врач Виктор Ляшко в интервью изданию «Сегодня».
Олег Ляшко отметил, что будут открывать только некоторые учебные заведения для проведения ВНО.
— Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО, - заявил Виктор Ляшко.
Ранее сообщалось, что в связи с продлением общегосударственного карантина до 22 мая учебный год будет завершен в дистанционном режиме.
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Учебные заведения в рамках карантина уже открываться не будут, они открываются только с 1 сентября.
Об этом заявил главный санитарний врач Виктор Ляшко в интервью изданию «Сегодня».
Олег Ляшко отметил, что будут открывать только некоторые учебные заведения для проведения ВНО.
— Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО, - заявил Виктор Ляшко.
Ранее сообщалось, что в связи с продлением общегосударственного карантина до 22 мая учебный год будет завершен в дистанционном режиме.