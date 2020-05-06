Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, расследуют факт избиения работниками Кропивницкого следственного изолятора заключенных.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что работники следственного изолятора в форме без опознавательных знаков и масках избивали заключенных, чтобы те признали свою вину в совершении преступлений, а именно разбоя и незаконном похищении человека.

Кроме этого, работники СИЗО, избивая заключенных, пытались выяснить у них где находятся деньги, которые задержанные якобы получили преступным путем.

Во время медицинского осмотра у заключенных врачи нашли многочисленные гематомы туловища и ног.

Отмечается, что процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Кировоградской области.

Санкция статьи 365 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, что следователи территориального управления Госбюро расследований, расположенного в Николаеве, начали досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением работниками Одесского следственного изолятора, что привело к смерти заключенного.