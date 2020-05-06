Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали жителя Луганщины, который должен был по заданию ФСБ передать в РФ секретную техническую документацию о современном ракетном комплексе.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

— Сотрудники СБУ установили, что житель Луганщины по заданию российской спецслужбы установил контакты с военнослужащими ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к соответствующей документации. За передачу сведений, интересующих российскую сторону, агент предложил военным материальное вознаграждение, о чем они сообщили украинским спецслужбам. Правоохранители задержали агента 6 мая 2020 года при попытке передачи мессенджером представителям ФСБ РФ секретной технической документации о современном ракетном комплексе, - сказано в сообщении.

По заключению экспертов, информация, которая могла попасть российской спецслужбе, содержит сведения, составляющие государственную тайну Украины. Ее разглашение могло нанести существенный ущерб обороноспособности нашего государства.

— Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании агенту меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области проводятся первоочередные следственно-оперативные действия, - сообщили в СБУ.

Ранее, ФСБ России задержала в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины.